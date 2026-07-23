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Царьград

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Минобороны РФ: Макаров уничтожил два пулеметных расчета ВСУ

Минобороны РФ: Макаров уничтожил два пулеметных расчета ВСУ

Младший сержант русской армии Станислав Макаров, незаметно пробравшись к огневым точкам ВСУ, уничтожил два пулеметных расчета противника с помощью ручных гранат.

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