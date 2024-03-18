«Вокруг ТВ»: Жюри угадало маску Арлекина в шоу «Маска-5»

Ведущий нового проекта «Маска-5» на НТВ Вячеслав Макаров в последнем выпуске шоу от 17 марта обратился к главному члену жюри Филиппу Киркорову с просьбой определиться с выбором персонажа, который должен покинуть проект, пишет «Вокруг ТВ».
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