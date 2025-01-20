Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

907 подписчиков

Военнослужащие соединения специального назначения ЦВО отработали упражнения армейской тактической стрельбы в Новосибирской области

Военнослужащие соединения специального назначения ЦВО отработали упражнения армейской тактической стрельбы в Новосибирской области

В ходе занятий военнослужащие выполнили комплекс упражнений стрельб из автоматов АК-12, пулеметов ПКМ, снайперских винтовок СВД и пистолетов ПМ по малоразмерным целям из неудобных положений на дистанции до 800 м.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх