Сербы и венгры одновременно пендальнули по мягкому месту братушек болгар. А Россия вообще ни при чём…

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Последние несколько десятилетий так называемые братушки болгары пытаются разговаривать с Россией свысока, надменно, через губу… Они пытаются указывать, что ей надо вести с ними диалог иначе.
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