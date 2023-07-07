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Очерки школьников с Ямала представлены на выставке в Совете Федерации

Очерки школьников с Ямала представлены на выставке в Совете Федерации

В Совете Федерации открылась ежегодная выставка «Портрет страны сердцами детей». Экспозиция включает оформленные цитаты из очерков и эссе победителей детской творческой школы-конкурса, сообщает сенатор от ЯНАО Елена Зленко в своем Telegram-канале .

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