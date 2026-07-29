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Tesla скупает все электричество еще одной солнечной электростанции: компания обеспечит энергией свои заводы и ИИ-центры

Tesla скупает все электричество еще одной солнечной электростанции: компания обеспечит энергией свои заводы и ИИ-центры

Новая солнечная ферма мощностью 140 МВт в Техасе начнет работу в 2029 годуTesla заключила долгосрочное соглашение с компанией Zelestra о покупке всей электроэнергии, которую будет производить строящаяся солнечная электростанция Lumen Farm на северо-востоке Техаса.

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