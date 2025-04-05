Киев стремится к «украинизации» Ильи Муромца и летописца древнерусской истории Юлия ЧелкановаВ последние дни внимание общественности привлекла новость о начале процесса вскрытия мощей православных святых в Киево-Печёрской Лавре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии