На Кипре заметили еле передвигавшуюся Пугачеву с Галкиным*

Примадонна попала на видео российской блогерши, отдыхавшей в кафе. Пользователи Сети были шокированы видом артистки: по их мнению, она превратилась в "ходящего зомби".
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