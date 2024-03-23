Первый трейлер нового сезона «Доктора Кто», снятого на деньги Disney BBC и Disney вы...

Первый трейлер нового сезона «Доктора Кто», снятого на деньги DisneyBBC и Disney выпустили дебютный трейлер первого после обнуления сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой («Половое воспитание») и Милли Гибсон («Улица Коронации»).