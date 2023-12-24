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SH: Киркоров ответил Пескову про голую вечеринку Ивлеевой

SH: Киркоров ответил Пескову про голую вечеринку Ивлеевой

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Комментарии
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Tania Еременко
Песков с ними всеми дружит , через свою Нафкину. Скажи мне, кто твои друзья и я скажу тебе , кто ты.
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13 час.
РС
Роза Семиренко
Другого и ожидать от пескова сложно! Ну почему мы критикуем сатанинство нашей «богемы» и Терпим откровенное предательство русского народа, таких как песков? Это же Икуда!
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13 час.
Zoia Goldshtab
Киркорян перебрал,перебрал,ничтожество от искусства........
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13 час.

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