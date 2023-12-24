На премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» в Москве присутствовали многие известные личности, включая певца Филиппа Киркорова, который озвучил одного из персонажей сказки.
SH: Киркоров ответил Пескову про голую вечеринку Ивлеевой
Комментарии
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Tania Еременко
Песков с ними всеми дружит , через свою Нафкину. Скажи мне, кто твои друзья и я скажу тебе , кто ты.
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13 час.
РС
Роза Семиренко
Другого и ожидать от пескова сложно! Ну почему мы критикуем сатанинство нашей «богемы» и Терпим откровенное предательство русского народа, таких как песков? Это же Икуда!
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13 час.
Zoia Goldshtab
Киркорян перебрал,перебрал,ничтожество от искусства........
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13 час.
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