ГД рассмотрит закон о самообороне при проникновении агрессора в жилище

Grandad

Не "необходимая самооборона не может быть превышена при проникновении агрессора в жилище", а "необходимая самооборона НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ПРЕВЫШЕННОЙ при проникновении агрессора в жилище". Иначе смысл будет рактоваться в ограничении действий против напавших в жилище. Не учтен случай, когда в жилище могут находиться гости или родственники, не являющимися собствен5иками этого жилища. Они будут вынуждены просто смотреть, как хозяев убивают. Для правильной работы Закона его надо очень тщательно прорабатывать в деталях а не дополнять потом кучей подзаконных актов.