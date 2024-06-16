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ГД рассмотрит закон о самообороне при проникновении агрессора в жилище

ГД рассмотрит закон о самообороне при проникновении агрессора в жилище

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Проект закона, предлагающий поправки в ст. 37 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Необходимая оборона"), будет внесен на рассмотрение Госдумы (ГД) 17 июня.

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Комментарии
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Grandad
Не &quot;необходимая самооборона не может быть превышена при проникновении агрессора в жилище&quot;, а &quot;необходимая самооборона НЕ МОЖЕТ СЧИТАТЬСЯ ПРЕВЫШЕННОЙ при проникновении агрессора в жилище&quot;. Иначе смысл будет рактоваться в ограничении действий против напавших в жилище. Не учтен случай, когда в жилище могут находиться гости или родственники, не являющимися собствен5иками этого жилища. Они будут вынуждены просто смотреть, как хозяев убивают. Для правильной работы Закона его надо очень тщательно прорабатывать в деталях а не дополнять потом кучей подзаконных актов.
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