Путин заявил о важности восстановления железных дорог в новых регионах России

Президент России Владимир Путин в своём поздравлении с юбилеем образования открытого акционерного общества «РЖД» назвал восстановление железных дорог в новых регионах одним из приоритетов российских властей.
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