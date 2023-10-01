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Путин заявил о важности восстановления железных дорог в новых регионах России

Путин заявил о важности восстановления железных дорог в новых регионах России

Президент России Владимир Путин в своём поздравлении с юбилеем образования открытого акционерного общества «РЖД» назвал восстановление железных дорог в новых регионах одним из приоритетов российских властей.

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