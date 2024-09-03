Почему «Единая Россия»: объясняем просто как дважды два 4

8 сентября в Татарстане пройдет голосование за кандидатов в депутаты Государственного Совета. Жителям республики предстоит сделать важный выбор, ведь в условиях СВО, санкционного давления решения парламента будут иметь определяющее значение для развития Татарстана.
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