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Татар-информ

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Почему «Единая Россия»: объясняем просто как дважды два 4

Почему «Единая Россия»: объясняем просто как дважды два 4

8 сентября в Татарстане пройдет голосование за кандидатов в депутаты Государственного Совета. Жителям республики предстоит сделать важный выбор, ведь в условиях СВО, санкционного давления решения парламента будут иметь определяющее значение для развития Татарстана.

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