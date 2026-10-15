Мужской рак молочной железы встречается в сотни раз реже женского, однако в зоне риска могут оказаться спортсмены, употребляющие анаболические стероиды и гормон роста, сообщила хирург-маммолог Мурманского онкодиспансера Наталья Давыденкова.