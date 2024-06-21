Что вы выберите — космическую коллекцию для макияжа или тропический вкус Антильских островов? Может быть новое солнцезащитное средство? А если подумать, зачем выбирать, когда можно попробовать все новинки этого лета и ни в чем себе не отказывать! Лимитированная летняя коллекция макияжа “Космическое лето” от Clarins Clarins запускает летнюю коллекцию макияжа, в которой не обошлось без приятных […] Сообщение 6 ярких косметических новинок жаркого лета появились сначала на MamaMobil.