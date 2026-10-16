ВСУ могут оказаться в огромном котле под Донецком? Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что после освобождения Доброполья российские войска смогут продвинуться к Славянску и Краматорску с юга, а при наступлении с двух направлений — замкнуть окружение Военный эксперт Дандыкин заявил о ….