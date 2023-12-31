RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Высокоточным ударом: ВС РФ в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты ВСУ

Высокоточным ударом: ВС РФ в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты ВСУ

Представители ГУР Минобороны Украины и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, а также до 200 иностранных наёмников уничтожены в результате высокоточного ракетного удара по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх