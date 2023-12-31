Высокоточным ударом: ВС РФ в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты ВСУ

Представители ГУР Минобороны Украины и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде, а также до 200 иностранных наёмников уничтожены в результате высокоточного ракетного удара по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас».
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