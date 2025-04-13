Сегодня ровно одиннадцать лет подвигу 300 запорожцев, которые не сдались и не встали на колени перед укронацистамиСпасибо вам, мужики ⚡Как сложилась судьба 300 Запорожских спартанцев, которые в 2014 году отказались отдавать георгиевские лентыКАК СПАРТАНЦЫСегодня Александр Агапов живет в Подмосковье.