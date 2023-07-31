Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

110 подписчиков

Мама Слуцкой об уходе внучки из одиночного катания: «Я сказала: хватит, ребенка жалко»

«Она начинала заниматься фигурным катанием как одиночница. Но мы переехали в Московскую область, и как-то не сложилось с тренером.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх