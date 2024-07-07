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Макрон прокомментировал промежуточные результаты парламентских выборов

Макрон прокомментировал промежуточные результаты парламентских выборов

Промежуточные результаты парламентских выборов во Франции надо анализировать осторожно, так как они не показывают, кто будет «править», считает президент Франции Эммануэль Макрон, 7 июля сообщает агентство Франс Пресс.

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