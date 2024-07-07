Макрон прокомментировал промежуточные результаты парламентских выборов

Промежуточные результаты парламентских выборов во Франции надо анализировать осторожно, так как они не показывают, кто будет «править», считает президент Франции Эммануэль Макрон, 7 июля сообщает агентство Франс Пресс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии