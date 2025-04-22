Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий
    Поэтому, неслучайно он изначально перешел на диверсии, террор и т.д.РИАН: Буданов* пр...
  • Ural Karahanow
    А лучше сразу расстреливать. Действовать  как ОПГ в 90-е.ФССП предложила з...
  • Виталий Сорокин
    Так мастурбеки, мало того, что не знают русского языка...они и Историю не знают! Уверен, что эти обезьяны, думают, чт...В Самарканде Серг...

Минцифры создаст «цифровое досье» на каждого соискателя работы

Минцифры РФ разрабатывает цифровую платформу верификации сведений о кандидатах на трудоустройство, которая позволит работодателям автоматически проверять подлинность данных в резюме соискателей, передает KudaGo.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх