Минцифры создаст «цифровое досье» на каждого соискателя работы

Минцифры РФ разрабатывает цифровую платформу верификации сведений о кандидатах на трудоустройство, которая позволит работодателям автоматически проверять подлинность данных в резюме соискателей, передает KudaGo.
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