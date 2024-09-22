Застрявшие между поколениями, или Кто такие зиллениалы

Ваше детство не застало советских мультфильмов и вы росли на «Короле Льва» и «Геркулесе»? Ваши детские фотографии сделаны на пленочный фотоаппарат, а первый телефон был уже сенсорным? Тогда, скорее всего, вы относитесь к поколению зиллениалов.