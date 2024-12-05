После спектакля Лия Ахеджакова произнесла лозунг украинских националистов

Лию Ахеджакову могут признать иноагентом за лозунг украинских националистов Народная артистка России Лия Ахеджакова может лишиться своего звания и попасть в список иностранных агентов за лозунг, произнесенный после спектакля в Лос-Анджелесе.
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