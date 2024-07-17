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Новости южных регионов

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В Адыгее продолжается поиск натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учета

В Адыгее продолжается поиск натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учета

Офицерами военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Майкопскому гарнизону совместно с сотрудниками других правоохранительных органов и представителями военного комиссариата Республики Адыгея проведены очередные рейды по выявлению бывших иностранцев, вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших в соответствии с законом на воинский учет.

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