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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даллас» вышел вперед в серии с «Колорадо» (3-2), выиграв 5-й матч (6:2). Джонстон набрал 2+1, Рантанен – 1+2, Блэквуд пропустил 5 шайб и был заменен

«Даллас» вышел вперед в серии с «Колорадо» (3-2), выиграв 5-й матч (6:2). Джонстон набрал 2+1, Рантанен – 1+2, Блэквуд пропустил 5 шайб и был заменен

«Старс» обыграли «Эвеланш» в пятой игре серии первого раунда Кубка Стэнли.  В тройку звезд матча вошли форварды техасцев Уайтт Джонстон (3 очка, 2+1) и Микко Рантанен (3 очка, 1+2, гол – победный), а также вратарь Джейк Эттинджер (26 сэйвов после 28 бросков).

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