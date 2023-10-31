Смоленской области выделят более 75 миллионов рублей на помощь пациентам-диабетикам

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны В 2023 году правительство выделит более 3,6 миллиарда рублей на создание и модернизацию региональных эндокринологических центров и оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета.
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