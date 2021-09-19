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Айза Долматова: «Спасибо Африке за обострение гайморита, скоро буду делать операцию»

Айза Долматова: «Спасибо Африке за обострение гайморита, скоро буду делать операцию»

Новый проект на ТНТ проверит звезд на прочность: как селебрити, будучи вдали от дома и благ цивилизации, справятся со всеми каверзными заданиями? Оказалось, что проверка началась еще задолго до премьеры — во время съемок у Айзы обострился гайморит.

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