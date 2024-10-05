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Царьград

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The Times: Мобилизация на Украине стала "более грязной" - "это заметный сдвиг"

The Times: Мобилизация на Украине стала "более грязной" - "это заметный сдвиг"

Иностранные СМИ сообщают, что тактика мобилизации на Украине становится всё более "грязной". Журналисты отмечают, что "это заметный сдвиг" в плохую сторону в сравнении с началом конфликта, когда украинцы массово шли в армию в качестве добровольцев.

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