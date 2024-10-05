Иностранные СМИ сообщают, что тактика мобилизации на Украине становится всё более "грязной". Журналисты отмечают, что "это заметный сдвиг" в плохую сторону в сравнении с началом конфликта, когда украинцы массово шли в армию в качестве добровольцев.
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