Кому из нефтяников ХМАО платят самую высокую зарплату

В Югре средняя зарплата у работников сферы добычи, переработки, транспортировки нефти и газа с фиксированным графиком в первом полугодии 2026-го доходила до 100 тысяч рублей.
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