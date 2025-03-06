Эремчекле кабартма рецепты

Кабартмаларның эченә җиләк-җимеш яки шоколад салып пешерергә мөмкин. Камыр өчен кирәк: 500 г эремчек, 2 йомырка, 2 аш кашыгы шикәр комы, бер чеметем тоз, 120 г он, 1 чәй кашыгы камыр көпшәкләндергеч (разрыхлитель).
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