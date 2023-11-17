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Гол Роналду и победа Португалии, Джокович и Синнер в 1/2 итогового, план спортивных обменов России и КНДР и другие новости

1. Сборная Испании в гостях победила Кипр (3:1) в отборе Евро-2024. Также в четверг Португалия на выезде одолела Лихтенштейн (2:0), Криштиану Роналду забил 128-й гол за сборную (46-й в 2023 году) и с 10 мячами стал лидером гонки бомбардиров квалификации.

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Комментарии
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КузнецовВВ
Похоже что Бьелса и Уругвай нашли друг друга. Уругвайцы в нынешнем отборе обыграли уже и Бразилию и Аргентину, причем Бразилию просто задушили не дав им ни разу попасть в створ ворот. Вроде бы основные звезды все закончили, кроме Суареса который сейчас в глубоком запасе, но результаты команды стали лучше. Стиль игры совсем поменялся, но он очень подходит для именно такого подбора игроков. Форлан, Кавани и Суарес вряд-ли бы смогли так играть.
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10 час.
Лена Мисько
теперь прям пожалела что не смотрела их игры в отборе
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