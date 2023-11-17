Гол Роналду и победа Португалии, Джокович и Синнер в 1/2 итогового, план спортивных обменов России и КНДР и другие новости

КузнецовВВ

Похоже что Бьелса и Уругвай нашли друг друга. Уругвайцы в нынешнем отборе обыграли уже и Бразилию и Аргентину, причем Бразилию просто задушили не дав им ни разу попасть в створ ворот. Вроде бы основные звезды все закончили, кроме Суареса который сейчас в глубоком запасе, но результаты команды стали лучше. Стиль игры совсем поменялся, но он очень подходит для именно такого подбора игроков. Форлан, Кавани и Суарес вряд-ли бы смогли так играть.