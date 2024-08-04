Министры культуры стран БРИКС встретятся на форуме в Петербурге

Они обсудят актуальные проблемы в культурной сфере На петербургском международном форуме объединенных культур пройдет встреча министров культуры стран БРИКС и Фестиваль творческих коллективов стран объединения.
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