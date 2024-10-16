Shot: выживавшему 2 месяца в Охотском море мужчине грозит 7 лет тюрьмы

Появилась информация о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта Выжившему после 67 дней дрейфа в Охотском море Михаилу Пичугину грозит до семи лет колонии.
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