Ольга Курлаева: Вот есть что-то неуловимо притягательное в почти зимнем Крыму

Вот есть что-то неуловимо притягательное в почти зимнем Крыму. Вроде и серо и промозгло, как в столице, но где еще забулдыга, проснувшийся на лавочке, оценив свои шансы, увидев даму, вальяжно произнесет :-А давайте шампанским угощу, брютом, надо как -то налаживать контакт.