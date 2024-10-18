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Лента новостей Крыма

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Ольга Курлаева: Вот есть что-то неуловимо притягательное в почти зимнем Крыму

Ольга Курлаева: Вот есть что-то неуловимо притягательное в почти зимнем Крыму

Вот есть что-то неуловимо притягательное в почти зимнем Крыму. Вроде и серо и промозгло, как в столице, но где еще забулдыга, проснувшийся на лавочке, оценив свои шансы, увидев даму, вальяжно произнесет :-А давайте шампанским угощу, брютом, надо как -то налаживать контакт.

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