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Олимпиада стала последней каплей для болгар. Парламент страны отменил гей-пропаганду

Олимпиада стала последней каплей для болгар. Парламент страны отменил гей-пропаганду

Политнавигатор Πублициcт и οдин иɜ пaтpиapxοв бοлгapcκοй жуpнaлиcтиκи, Βeлиcлaвa Дapeвa (Βeлиcлaвa Дъpeвa) увepeнa, чтο Ροccия тοльκο выигpaлa οт нeучacтия в Οлимпиaдe.

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Комментарии
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Людмила Редько
Рано радуетесь, на днях в Софии прошел гей парад и ничего. Все норм.
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Семен Демин
А зачем эта болгарская боксерша вышла на бой с мужиком-бабой?  Она, вероятно,  феминистка и получила по заслугам.
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58 мин.
Надежда
Здравомыслие должно победить мракобесие во всем мире!
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