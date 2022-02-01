Джейлен Грин вколотил сверху в матче с «Голден Стэйт»

Защитник «Хьюстона» Джейлен Грин отметился эффектным данком в матче с «Голден Стэйт» (108:122). В первой четверти Грин получил мяч после ввода из-за лицевой и в высоком прыжке мощно поставил сверху.
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