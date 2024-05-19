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Граффити для спецслужб: "Петров и Боширов" держат в страхе Европу

Граффити для спецслужб: "Петров и Боширов" держат в страхе Европу

США и Европу пугает эффективность и изобретательность России. Нетривиальные методы работы позволяют эффективно раскрывать цепочки поставок оружия на Украину.

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Комментарии
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Игорь Прийма
Вот так и надо работать --- вербуйте, премируйте и будут вам повсеместно помощники-граффити СВО ! Даже можно организовать спец. ведомство под вывеской &quot;ПиБ&quot; (Петров и Баширов).
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11 час.
Людмила Лиханова
Удачи Петрову и Баширову и их помощникам по всей гейропе и не только там! Не зря говорят, что у России длинные руки и не нужно было будить и злить русского медведя. Так что трепещите, ган доны.🤣🤣🤣
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9 час.
Silver Kont
Аффтар, а что такое &quot;патроны повышенной околичности&quot;? Что-то такое ранее в оружейной терминологии не встречалось...
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4 час.

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