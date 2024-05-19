Граффити для спецслужб: "Петров и Боширов" держат в страхе Европу

Вот так и надо работать --- вербуйте, премируйте и будут вам повсеместно помощники-граффити СВО ! Даже можно организовать спец. ведомство под вывеской "ПиБ" (Петров и Баширов).

Людмила Лиханова

Удачи Петрову и Баширову и их помощникам по всей гейропе и не только там! Не зря говорят, что у России длинные руки и не нужно было будить и злить русского медведя. Так что трепещите, ган доны.🤣🤣🤣