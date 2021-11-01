Арнольд Шварценеггер: лидеры, которые утверждают, что борьба с изменением климата вредит экономике, «или глупые или лжецы»

Мир получил Гретту Тунберг номер два в лице легендарного «Терминатора». Арнольд Шварценеггер заявил, что лидеры, которые утверждают, что борьба с изменением климата вредит экономике, являются «глупыми или лжецами».
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