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Арнольд Шварценеггер: лидеры, которые утверждают, что борьба с изменением климата вредит экономике, «или глупые или лжецы»

Арнольд Шварценеггер: лидеры, которые утверждают, что борьба с изменением климата вредит экономике, «или глупые или лжецы»

Мир получил Гретту Тунберг номер два в лице легендарного «Терминатора». Арнольд Шварценеггер заявил, что лидеры, которые утверждают, что борьба с изменением климата вредит экономике, являются «глупыми или лжецами».

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