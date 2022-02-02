Россиян ожидает выплата до 10 тысяч рублей весной — экономист Ордов

В России уровень инфляции в 2021 году составил 8,4%. Цены на продукты повысились на 10%. На этом фоне правительство РФ до апреля 2022-го может принять решение о материальной компенсации гражданам, заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им.