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Россиян ожидает выплата до 10 тысяч рублей весной — экономист Ордов

Россиян ожидает выплата до 10 тысяч рублей весной — экономист Ордов

В России уровень инфляции в 2021 году составил 8,4%. Цены на продукты повысились на 10%. На этом фоне правительство РФ до апреля 2022-го может принять решение о материальной компенсации гражданам, заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им.

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