Курская область полностью зачищена от украинских формирований, боевые действия ведутся на территории соседней Сумской, однако командиры подразделений ВСУ на данном направлении продолжают отправлять доклады о якобы удержании части приграничных районов российского региона.
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