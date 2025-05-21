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Командиры бригад ВСУ до сих пор докладывают в Киев, что якобы удерживают приграничные районы Курской области

Командиры бригад ВСУ до сих пор докладывают в Киев, что якобы удерживают приграничные районы Курской области

Курская область полностью зачищена от украинских формирований, боевые действия ведутся на территории соседней Сумской, однако командиры подразделений ВСУ на данном направлении продолжают отправлять доклады о якобы удержании части приграничных районов российского региона.

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