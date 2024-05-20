В России хотят создать антитабачное приложение «Народный инспектор»

Принятых законодателями мер для ограничения продажи табачных изделий недостаточно. Пользуясь тем, что на все торговые точки государственных контролеров не хватает, некоторые предприниматели не утруждаются соблюдать закон и продолжают работать вне магазинов и павильонов, привлекая к своему товару внимание в первую очередь молодежи и подростков.