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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арман Царукян: «N3on – отличный угловой. На чемпионский бой возьму в секунданты Нину Драму»

Арман Царукян остался доволен, как стример N3on выполнил работу углового в бою с Маурисио Руффи на UFC 331.

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