Новые выплаты: Путин предложил выплатить силовикам и курсантам по 15 тыс. руб Алла ШуваловаПосле предложения главы государства о введении единовременных выплат для пенсионеров и военных, почти сразу же последовало еще одно предложение от президента.
Новые выплаты: Путин предложил выплатить силовикам и курсантам по 15 тыс. руб Алла ШуваловаПосле предложения главы государства о введении единовременных выплат для пенсионеров и военных, почти сразу же последовало еще одно предложение от президента.
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