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Новые выплаты: Путин предложил выплатить силовикам и курсантам по 15 тыс. руб

Новые выплаты: Путин предложил выплатить силовикам и курсантам по 15 тыс. руб

Новые выплаты: Путин предложил выплатить силовикам и курсантам по 15 тыс. руб Алла ШуваловаПосле предложения главы государства о введении единовременных выплат для пенсионеров и военных, почти сразу же последовало еще одно предложение от президента.

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