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Украинские силы беспомощны перед ракетами "Искандер", сообщает "Ростех"

Украинские силы беспомощны перед ракетами "Искандер", сообщает "Ростех"

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