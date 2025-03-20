СИЛА ВОДЫ. Родина Наталья Владимировна Другие люди подобны зеркалу. Когда что-то в человеке кажется вам абсолютно невыносимым и отталкивающим, когда всё в его поведении, в его манерах, да и в самом образе жизни возмущает вас до глубины души, вам следует успокоиться и сказать себе: "Да, всё это так, он ведет себя ужасно, но может, и я не лучше? Почему же я не вижу этого? Перед тем, как критиковать его, я пожалуй, сначала взгляну на себя и удостоверюсь: может, и я поступаю подобным образом и не сильно отличаюсь от него".