На «Каравоне» в Татарстане выступили более 200 народных коллективов со всей России

Празднику более 300 лет, а хедлайнером на этот раз стала заслуженная артистка России Варвара.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоLНа всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон», который традиционно проходит в мае в селе Никольское в Татарстане, съехались более 200 народных коллективов со всей страны.