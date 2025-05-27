На «Каравоне» в Татарстане выступили более 200 народных коллективов со всей России

Празднику более 300 лет, а хедлайнером на этот раз стала заслуженная артистка России Варвара.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоLНа всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон», который традиционно проходит в мае в селе Никольское в Татарстане, съехались более 200 народных коллективов со всей страны.
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