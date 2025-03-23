Волкова готовится к свадьбе

Звезда сериала «Воронины» и Андрей Карпов в этом году отмечают 15-летие брака. Екатерина Волкова и Андрей Карпов Филипп Гончаров Звезда сериала «Воронины» и Андрей Карпов в этом году отмечают 15-летие брака, и Екатерина решила особенно отпраздновать важный юбилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии