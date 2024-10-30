"Нам нравится!": Пугачёва высказалась об историях про её семью

Бывшая звезда отечественной эстрады призвала журналистов писать ещё больше о ней.Сбежавшая из России певица Алла Пугачёва опубликовала в своих социальных сетях свежее фото в солнцезащитных очках и попросила журналистов быть "смелее" и писать о её семье ещё больше.