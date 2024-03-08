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Мирошниченко забросил 1-ю шайбу в НХЛ и стал 3-й звездой матча с «Питтсбургом»

Мирошниченко забросил 1-ю шайбу в НХЛ и стал 3-й звездой матча с «Питтсбургом»

Форвард «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (6:0). Его признали третьей звездой встречи.

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