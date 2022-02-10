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Редактор Inside The Games: «На брифинге МОК было приятно слышать вопросы про положительный тест на допинг, а не ковид. Как будто мир возвращается к нормальной жизни»

Редактор сайта Inside The Games Дункан Маккей поделился мнением о брифинге Международного олимпийского комитета (МОК), на котором подняли вопрос положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

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